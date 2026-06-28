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قتيل ومصاب في جريمة اطلاق نار بالداخل المحتل

28 يونيو 2026 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قتل الشاب بكر نصيرات (19 عاما) وأصيب آخر بجروح خطيرة، فجر الأحد، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، في الأراضي المحتلة عام 1948

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل، منذ بداية العام الجاري إلى 131 قتيلا وقتيلة، في ظل تصاعد مستمرّ بالجرائم المنظمة وأعمال العنف، وسط غياب إجراءات حكومية فعالة، للحدّ من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم، وهو ما يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي، ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جريمة #الداخل المحتل #الطيبة

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