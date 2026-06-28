الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخرين خلال اقتحام مخيم قلنديا

أصيب شاب، فجر الأحد، بالرصاص الحي في القدم، واعتقل مواطنين اثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت مواطنين اثنين، أحدهما الشاب أيمن الجمزاوي.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أجرت تحقيقاً ميدانياً مع عدد من الشبان عقب احتجازهم، بالتزامن مع اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسيرها، في إطار حملة دهم وتفتيش واسعة شهدها المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين