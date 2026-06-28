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شهيد متأثرًا بجراحه وقصف وعمليات نسف إسرائيلية متواصلة بالقطاع

28 يونيو 2026 . الساعة 07:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استُشهد مواطن، فجر الأحد، متأثرًا بجروح أُصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار ونسف للمباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن سامح أبو كميل متأثرًا بجروح أُصيب بها من جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع الجلاء بمدينة غزة.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي المدينة، إلى جانب عملية نسف أخرى شمالي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في عدة مناطق.

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، كما استهدفت محيط مفترق السنافور بالحي ذاته، فيما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح بشكل متواصل.

وفي جنوب القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانًا كثيفة غربي مدينة رفح، كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار شرقي مدينة خان يونس، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانًا مكثفة باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين جنوبي خان يونس.

وفي وسط قطاع غزة، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة جنوبي مخيم النصيرات، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت بركسًا في شارع الترزي مقابل مصنع العودة بمدينة دير البلح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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