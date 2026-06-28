ليست المشكلة في سرعة السير.. بل في الاتجاه

كثير من الناس منشغلون بالحركة، قليلون منهم منشغلون بالاتجاه. فليس كل من يسير يقترب، وليس كل من يتقدم يبلغ غايته. فقد يمضي الإنسان سنوات من عمره وهو يحقق نجاحات متتابعة، لكنه يكتشف في النهاية أنه كان يبني في المكان الخطأ، ويسير في الطريق الذي لا يوصله إلى ما خلق من أجله. الحياة تشبه رحلة طويلة، وأخطر ما فيها أن يعتاد المسافر الطريق حتى يتوقف عن السؤال: هل ما زلت أسير نحو المقصد؟ فالاعتياد قد يمنح الإنسان شعورًا زائفًا بالطمأنينة، بينما هو يبتعد شيئًا فشيئًا عن غايته الحقيقية.

إن الله لم يطلب منا مجرد الحركة، وإنما طلب منا الهداية إلى الصراط المستقيم. ولذلك نردد في كل يوم: ﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ﴾، لأن أعظم نعمة ليست القدرة على السير، بل أن يكون السير في الطريق الصحيح. ومن رحمة الله أن الإنسان يستطيع أن يراجع اتجاهه في أي لحظة. فالتوبة ليست مجرد ترك ذنب، وإنما إعادة ضبط لمسار الحياة كله. وقد تكون لحظة صدق واحدة مع النفس سببًا في تغيير مستقبل الإنسان في الدنيا والآخرة.

أما التأجيل، فهو أخطر ما يواجه المسافر. فمن اعتاد أن يقول: "سأصلح نفسي لاحقًا"، قد يطول به الطريق حتى يصبح الرجوع أصعب مما كان يتصور. وكل يوم يمضي يرسخ العادات، ويقوي التعلق بالدنيا، ويجعل تصحيح المسار أكثر مشقة.

ولهذا كان العقلاء يفتشون عن العلامات قبل أن يفتشوا عن السرعة. يسألون أنفسهم باستمرار: هل تزيدني أعمالي قربًا من الله؟ هل تجعلني أكثر صدقًا، وأكثر رحمة، وأكثر استقامة؟ فإن كانت الإجابة نعم، فليواصلوا المسير. وإن وجدوا انحرافًا، بادروا إلى تصحيحه قبل أن يتحول إلى طريق كامل.

إن الإنسان لا يخسر لأنه تأخر في الوصول، وإنما يخسر إذا وصل إلى النهاية ليكتشف أنه كان يسير إلى غير الوجهة التي أرادها الله له. لذلك، لا تجعل همك أن تمضي كثيرًا، بل اجعل همك أن تمضي صحيحًا؛ فالمسافة يقطعها كل أحد، أما حسن الاتجاه فلا يوفقه الله إلا لمن صدق في طلبه.

المصدر / فلسطين أون لاين