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حماس: لا أمان ولا استقرار إلا بزوال الاحتلال عن أرضنا

27 يونيو 2026 . الساعة 20:37 بتوقيت القدس
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حماس

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة وتجويع وحصار وقتل وتهجير وتدمير ممنهج لمقومات الحياة في قطاع غزة، واستهداف للمدنيين والبنية التحتية، يمثل جريمةً متواصلة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأضافت حماس، في تصريح، اليوم السبت، أن هذا يثبت أن الاحتلال لا يمكن أن يصنع أمنًا أو استقرارًا، بل يفاقم معاناة شعبنا ويزيده تمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها وقف العدوان، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال.

وأكدت أن شعبنا الذي صمد على مدى عقود في مواجهة الاحتلال والعدوان، لن تنال منه حرب الإبادة والتجويع والحصار، وسيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته الوطنية، ولن تفلح كل محاولات كسر إرادته أو فرض الاستسلام عليه، وسيواصل نضاله المشروع حتى نيل حريته وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتابعت: "أثبتت تجارب الشعوب عبر التاريخ أن الاحتلال إلى زوال، وأن إرادة الشعوب الساعية إلى الحرية لا تُقهر، وأن محاولات فرض الوقائع بالقوة أو إخضاع الشعوب بسياسات القتل والحصار لن تمنح المحتل شرعية، ولن تحقق له الأمن أو الاستقرار".

وشددت على أنها ستواصل الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها وقف العدوان، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير، والعودة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار المفروض على غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، فالسلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة.

 

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #الحصار الإسرائيلي #القانون الدولي #الإبادة الجماعية

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