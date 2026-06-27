تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري

وقّعت تركيا والسعودية خطة عمل مشتركة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان، اليوم السبت، إن نائب وزير التجارة سيزاي أوتشارماك، شارك في جلسة الدورتين الـ147 والـ148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية، بمشاركة رؤساء الإدارات الجمركية لـ187 دولة عضو، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات دولية.

وأضافت أن اجتماعات المجلس تناولت عدداً من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل التجارة العالمية، من بينها إدارة الجمارك القائمة على البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الجمركي، والتجارة الإلكترونية، وسبل تعزيز أمن سلاسل الإمداد.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى أوتشارماك، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل بن محمد أبانمي.

وبحث الجانبان تطوير ممرات النقل البري العابر (الترانزيت) الممتدة من تركيا إلى منطقة الخليج، وتعزيز التطبيق الفعال لنظام النقل البري الدولي، إلى جانب سبل تسهيل التجارة الثنائية والإقليمية، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أنه عقب اللقاء، وقّع الجانبان خطة عمل مشتركة من شأنها تسريع عملية الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي، المعتمد بين تركيا والسعودية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز انسيابية حركة البضائع.

وفي سياق متصل، أجرى أوتشارماك، بحسب البيان، لقاءات ثنائية مع رؤساء الإدارات الجمركية في كل من أذربيجان وبلغاريا والمجر وأوزبكستان وكازاخستان وجزر المالديف وسوريا وجورجيا وكوسوفو وقيرغيزستان وإيران، تناولت سبل تعزيز التعاون الجمركي وتطوير العلاقات التجارية المشتركة.

المصدر / بروكسل/ فلسطين أون لاين: