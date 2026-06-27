فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحر الشديد يحصد أرواح 109 أشخاص في باريس خلال يوم واحد

البرلمان الصيني يطرد 13 نائبا بارزا بينهم 6 جنرالات

تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري

تحذير طبي من الإفراط في أدوية حرقة المعدة الشائعة

المطران حنا يدعو الكنائس للدفاع عن أقدم حضور مسيحي في العالم

عودة موقع "أوقاف القدس" للعمل بعد تعطل لشهرين

قاسم: اتفاق الإطار بين لبنان و"إسرائيل" مذل ومنعدم الوجود

مركز حقوقي يحذر من انهيار منظومة المياه في غزة

بلدية خانيونس تشرع بمعالجة مشكلة تجمع المياه العادمة بالمواصي

أمن المقاومة يحبط مخطط تخريبي ويحيّد 6 عملاء في غزة

عودة موقع "أوقاف القدس" للعمل بعد تعطل لشهرين

27 يونيو 2026 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
...
مدينة القدس - (صورة أرشيفية)

أعادت "دائرة الأوقاف الإسلامية" في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، تفعيل موقعها الإلكتروني الرسمي، بعد تعطل متواصل استمر لنحو شهرين.

وأفادت مصادر مقدسية بأن الموقع، الذي توقف عن العمل منذ 29 نيسان/أبريل الماضي، عاد للعمل مجدداً خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن بعض الخصائص الفنية لا تزال معطلة حتى اللحظة، ومن أبرزها "الخارطة التفاعلية" للمسجد الأقصى المبارك.

ويُعد هذا الموقع المنصة الرسمية الوحيدة التي تُعنى بالتعريف بالمسجد الأقصى ومعالمه من الداخل.

وعبر الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص عن أمله بأن يبقى الموقع حاضراً وعاملاً، كما عبر عن أمله بأن تعود الإحاطة الرسمية الإعلامية اليومية حول أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى

وأكد ابحيص، في منشور على "فيسبوك" أن الأهم أن يجد حراس الأقصى الذين تناقص عددهم إلى 20 في المناوبة الواحدة من يقف إلى جانبهم ويدعمهم مادياً وقانونياً وسياسياً، في مواجهة ما يجابههم من عدوان وتهويل وتهويد في الميدان.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:
#القدس المحتلة #أوقاف القدس #دائرة الأوقاف الإسلامية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة