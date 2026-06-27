عودة موقع "أوقاف القدس" للعمل بعد تعطل لشهرين

أعادت "دائرة الأوقاف الإسلامية" في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، تفعيل موقعها الإلكتروني الرسمي، بعد تعطل متواصل استمر لنحو شهرين.

وأفادت مصادر مقدسية بأن الموقع، الذي توقف عن العمل منذ 29 نيسان/أبريل الماضي، عاد للعمل مجدداً خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن بعض الخصائص الفنية لا تزال معطلة حتى اللحظة، ومن أبرزها "الخارطة التفاعلية" للمسجد الأقصى المبارك.

ويُعد هذا الموقع المنصة الرسمية الوحيدة التي تُعنى بالتعريف بالمسجد الأقصى ومعالمه من الداخل.

وعبر الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص عن أمله بأن يبقى الموقع حاضراً وعاملاً، كما عبر عن أمله بأن تعود الإحاطة الرسمية الإعلامية اليومية حول أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى

وأكد ابحيص، في منشور على "فيسبوك" أن الأهم أن يجد حراس الأقصى الذين تناقص عددهم إلى 20 في المناوبة الواحدة من يقف إلى جانبهم ويدعمهم مادياً وقانونياً وسياسياً، في مواجهة ما يجابههم من عدوان وتهويل وتهويد في الميدان.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: