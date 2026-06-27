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قاسم: اتفاق الإطار بين لبنان و"إسرائيل" مذل ومنعدم الوجود

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قاسم: اتفاق الإطار بين لبنان و"إسرائيل" مذل ومنعدم الوجود

27 يونيو 2026 . الساعة 17:14 بتوقيت القدس
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أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم

وصف الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اتفاق الإطار الموقع بين لبنان و"إسرائيل" برعاية أمريكية بأنه "مذل ومنعدم الوجود"، مطالبا بانسحاب "إسرائيل" من لبنان وفق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.

جاء ذلك في بيان لقاسم، اليوم السبت، في أول تعليق له على اتفاق الإطار الذي وقع في العاصمة الأمريكية واشنطن، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب.

وعلى خلاف موقف المسؤولين اللبنانيين الذين يعتبرون الاتفاق "انتصارا" و"خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادته على أراضيه كاملة"، قال قاسم إنه "مذلة وعار وتنازل عن السيادة".

وأضاف: "هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية".

واعتبر "ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجعل لبنان ألعوبة بيد العدو الإسرائيلي".

وشهدت مناطق في العاصمة بيروت احتجاجات لمناصري "حزب الله"، تخللها إحراق إطارات وقطع طرق، وسط تحذيرات من الفوضى والانقسام.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #حزب الله #لبنان #الشيخ نعيم قاسم

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