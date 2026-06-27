بلدية خانيونس تشرع بمعالجة مشكلة تجمع المياه العادمة بالمواصي

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27 يونيو 2026 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
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بلدية خان يونس

شرعت بلدية خان يونس، بدعم من مؤسسة Clean Shelter، في تنفيذ مشروع لمعالجة مشكلة تجمع المياه العادمة في منطقة دوار النص غربي المدينة، بهدف إنهاء المكرهة الصحية في المنطقة.

وأوضحت البلدية، في بيان، اليوم السبت، أن المشروع يتضمن إنشاء خط مواسير ومصائد لمياه الأمطار لتجميع المياه العادمة الناتجة عن كثافة الأنشطة التجارية في شارع النص، ومن ثم تصريفها مباشرة نحو البحر، بما يسهم في الحد من تجمع المياه.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل إنشاء عدد من الآبار الإضافية لتجميع المياه العادمة، في إطار السعي إلى إيجاد حل جذري للمشكلة، إلى جانب تنفيذ أعمال تبليط للأماكن المتضررة بالتوازي مع المشروع، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#بلدية خان يونس #المياه العادمة #المواصي

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