أمن المقاومة يحبط مخطط تخريبي ويحيّد 6 عملاء في غزة

أعلن أمن المقاومة في غزة، إحباط مخطط تخريبي جديد للاحتلال وعصاباته العميلة، وتحييد 6 عملاء، ومصادرة أسلحة ومعدات ووسائل نقل وأجهزة اتصال.

وذكرت منصة الحارس التابعة لأمن المقاومة، في تصريح، اليوم السبت، أن وعي الشعب ومسؤوليته الوطنية كانا الركيزة الأساسية في إحباط المخطط، مع تقديره أن المخطط التخريبي لم ينته بعد، وما زالت المطاردة مستمرة لعملاء الاحتلال في مناطق مختلفة داخل القطاع.

ودعا أمن المقاومة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو تحركات لعناصر مسلحة، مؤكدًا أن الإبلاغ واجب وطني لحماية الجبهة الداخلية.

وكانت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة قد ثمّنت موقف أبناء الشعب الفلسطيني وحاضنة المقاومة في القطاع، مشيدة بوعيهم العالي وتعاونهم المسؤول في حماية الجبهة الداخلية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات العبث بأمن المجتمع وتماسكه.

وأكدت القوة أن حالة الالتفاف الشعبي حول قيم الصمود والمسؤولية تمثل عنصراً أساسياً في مواجهة محاولات الإضرار بالنسيج المجتمعي واستغلال الظروف القائمة للنيل من تماسكه.

وكانت فعاليات وقوى وطنية وإسلامية إلى جانب تجمع العشائر والأطر النسوية في قطاع غزة، قد أعلنت في بيانات متلاحقة رفضها ومقاطعتها للحراك المشبوه الذي روج له في 26 يونيو، محذرة من محاولات استغلال الأوضاع الإنسانية الصعبة والنزوح لإحداث انقسامات داخلية وإشغال الشارع بقضايا جانبية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: