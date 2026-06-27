فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محرر يروي حكايات الجحيم داخل سجون الاحتلال

"المقاتل غير الشرعي" غطاء قانوني لتعذيب الأسرى منذ "الإبادة"

حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان ترتفع إلى 83 منذ آذار/مارس

3 شهداء بينهم طفلان في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار في غزة

تقرير: الاحتلال يدفع بمشاريع استيطانية جديدة تغيّر الواقع في شمال الضفة

قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

الدفاع المدني يبدأ انتشال جثامين مفقودين من تحت الأنقاض

حماس: البؤر الاستيطانية في القدس لن تغيّر هويتها

على طريق تبة النويري.. خيط الغياب الأخير في حكاية عمران بكر

إصابتان متتاليتان تحاصران شابًا غزيًا وتشلّان حياته

حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان ترتفع إلى 83 منذ آذار/مارس

27 يونيو 2026 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
...
حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان ترتفع إلى 83 منذ آذار/مارس

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان إلى 83 شهيدًا وشهيدة منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في آذار/مارس الماضي، وذلك عقب استشهاد الشاب وسيم محمد راشد، من أبناء مخيم البداوي شمالي لبنان، خلال مشاركته في التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتوغلة في جنوبي البلاد.

وتضم الحصيلة أطفالًا ومدنيين استُشهدوا في استهدافات إسرائيلية طالت مناطق مختلفة في لبنان، فيما ارتقى عدد منهم خلال مشاركتهم في مواجهة قوات الاحتلال في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على المناطق الحدودية.

واستشهد راشد خلال مشاركته في التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في جنوب لبنان، فيما نعت فعاليات وأهالي مخيمات الشمال الشهيد، مؤكدة أنه ارتقى "دفاعًا عن الشعبين الفلسطيني واللبناني"، ومشيدة بتضحيته.

وشهد مخيم البداوي مسيرة وفاء حاشدة توجهت إلى منزل الشهيد، شارك فيها المئات من أبناء المخيم، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات تمجد الشهيد وتؤكد وحدة المصير بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، معبرين عن فخرهم بابن المخيم الذي ارتقى في مواجهة قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #حصيلة الشهداء #شهداء لبنان #الشهداء الفلسطينيون في لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة