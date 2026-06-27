حماس: البؤر الاستيطانية في القدس لن تغيّر هويتها

أكدت حركة حماس أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إقامة البؤر الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة لن تمنحه أي سيادة على الأرض، ولن تنجح في تغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل إفشال مخططات الضم والتهجير.

وقال عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس في الحركة، هارون ناصر الدين، السبت، إن أعمال التجريف الواسعة التي ينفذها الاحتلال في أراضي بلدة مخماس شمال القدس، تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، تأتي في سياق مشروع استعماري يهدف إلى تهويد القدس وتشريد سكانها، مؤكداً أن صمود المقدسيين سيحول دون تحقيق هذه المخططات.

وأضاف أن تسارع إقامة البؤر الاستيطانية، إلى جانب عمليات الهدم والمصادرة والقيود المفروضة على الفلسطينيين، يكشف إصرار حكومة الاحتلال على المضي في سياسات الضم والتهجير، إلا أن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه وحقوقه.

وشدد ناصر الدين على أن المشاريع الاستيطانية لن تغيّر هوية القدس، مثمناً صمود أهالي المدينة والضفة الغربية، ومعتبراً أن ثباتهم يمثل السلاح الأهم في مواجهة المشروع الاستيطاني.

ودعا إلى تكثيف الرباط في القدس والمسجد الأقصى، وتصعيد مختلف أشكال الحراك والمواجهة، وتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المهددة بالمصادرة لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين