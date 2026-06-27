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صحة غزة: 8 شهداء و20 إصابة خلال 24 ساعة

27 يونيو 2026 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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وصول 8 شهداء و20 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول 8 شهداء و20 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتواصل صعوبة الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأوضحت الوزارة، السبت، أن حصيلة الشهداء خلال الفترة المذكورة تضم 6 شهداء جدد، وشهيدًا متأثرًا بجراحه، إضافة إلى شهيد جرى انتشال جثمانه، مؤكدة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الظروف الميدانية.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 1,038 شهيدًا و3,329 إصابة، إلى جانب انتشال 786 جثمانًا.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,051 شهيدًا و173,437 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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