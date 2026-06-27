الضفة تحت النار.. اعتداءات تطال مناطق متفرقة

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، منذ الليلة الماضية وحتى صباح السبت، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت اقتحامات واعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

ففي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، أصيب شاب بجروح في الوجه بعد استهدافه مباشرة بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها حفل زفاف، فيما أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال وكبار في السن، بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على المشاركين.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير، وانتشرت في أحيائها، قبل أن تداهم عدداً من منازل المواطنين وتفتشها وتعبث بمحتوياتها، وتنكّل بسكانها، ثم انسحبت بعد ساعات دون تسجيل اعتقالات.

وفي شرق رام الله، أطلق مستعمرون أغنامهم داخل أرض زراعية في قرية المغير بعد قصّ السياج الحديدي المحيط بها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمزروعات والأشجار، في استمرار لاعتداءاتهم المتكررة الرامية إلى التضييق على المواطنين والاستيلاء على الأراضي.

أما في محافظة الخليل، فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة يطا، أحدهما أثناء رعيه مواشيه والآخر عقب ملاحقة رعاة الأغنام في منطقة واد رحيلة بمسافر يطا. كما هاجم مستعمرون منزلاً في منطقة واد سعير، وحاولوا إدخال أغنامهم إلى محيطه، قبل أن يتصدى لهم صاحب المنزل.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

المصدر / فلسطين أون لاين