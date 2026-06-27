فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحر الشديد يحصد أرواح 109 أشخاص في باريس خلال يوم واحد

البرلمان الصيني يطرد 13 نائبا بارزا بينهم 6 جنرالات

تركيا والسعودية توقعان خطة لتسريع التبادل التجاري

تحذير طبي من الإفراط في أدوية حرقة المعدة الشائعة

المطران حنا يدعو الكنائس للدفاع عن أقدم حضور مسيحي في العالم

عودة موقع "أوقاف القدس" للعمل بعد تعطل لشهرين

قاسم: اتفاق الإطار بين لبنان و"إسرائيل" مذل ومنعدم الوجود

مركز حقوقي يحذر من انهيار منظومة المياه في غزة

بلدية خانيونس تشرع بمعالجة مشكلة تجمع المياه العادمة بالمواصي

أمن المقاومة يحبط مخطط تخريبي ويحيّد 6 عملاء في غزة

محدث 4 شهداء و17 جريحا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في خان يونس وغزة

27 يونيو 2026 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
...
وداع الطفل الشهيد وليد يوسف أبو جزر

استُشهد أربعة مواطنين بينهم طفلان، وأصيب 17 مدنيا آخرين، السبت، جراء قصف إسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الطفلة إسلام حسن أبو شمالة، والمواطنان عبد الله حسن أبو موسى وزاهر أبو سالم وإصابة 8 آخرين، من جراء قصف  طائرات الاحتلال استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد الطفل وليد يوسف أبو جزر (10 أعوام) متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف غربي مدينة خان يونس، الثلاثاء الماضي.

كما أصيب 10 مواطنين أحدهم بجراح خطيرة، مساء اليوم السبت، جراء غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبيبة بنقل 10 مصابين أحدهم حالته خطرة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة قرب مفترق ضبيط على شارع الجلاء غربي المدينة.

a7e3cb26-cdab-49b0-b661-2f35f0345d3c.jfif
 

وفي سياق الخروقات المتواصلة، أطلقت مدفعية الاحتلال وآلياته العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع محاصرة آليات الاحتلال، برفقة قوات راجلة، منزل المواطن سليم المصدر جنوب شرقي المخيم، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة، إلى جانب قنابل صوتية، شرقي المدينة، مع استمرار إطلاق النار في المنطقة.

وفي شمال القطاع، توغلت عدة آليات إسرائيلية بشكل محدود في منطقة الترنس وسط مخيم جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف في محيط التوغل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #غزة #وقف اطلاق النار #خروقات إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة