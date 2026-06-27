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إسبانيا تقصي أوروغواي وتحكم قبضتها على صدارة مجموعة المفاجآت

27 يونيو 2026 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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جانب من المباراة

تغلب منتخب إسبانيا على نظيره أوروغواي بنتيجة 1-0 صباح السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل أليكس باينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، ليصل بالمنتخب الإسباني إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة.

ولأول مرة يكمل منتخب إسبانيا دور المجموعات من بطولة كأس العالم دون أن يتلقى أي هدف، حيث تعادل مع الرأس الأخضر بدون أهداف، ثم فاز على السعودية 4-0، واليوم على أوروغواي 1-0.

وكانت المباراة قد شهدت طرد لاعب أوروغواي أغوستين كانوبيو في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وسيتقابل منتخب إسبانيا في دور الـ32 مع وصيف المجموعة العاشرة، التي يتصدرها حاليا منتخب الأرجنتين برصيد 6 نقاط ويليه كل من النمسا والجزائر برصيد 3 نقاط لكل منهما.

أما منتخب أوروغواي، بطل العالم مرتين من قبل، فقد ودع البطولة من الدور الأول بعدما تجمد رصيده عند نقطتين، في المركز الثالث، وهو الرصيد النقطي الذي لن يؤهله أيضا ضمن أفضل منتخبات تحتل ثالث الترتيب.

المصدر / وكالات
#كأس العالم #مونديال 2026 #إسبانيا #أوروغواي

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