نعيم: شعبنا العظيم أعمق من الانجرار وراء أجندات مشبوهة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. باسم نعيم، أن شعبنا في قطاع غزة أثبت أن انتماءه الوطني ووعيه السياسي أكبر وأعمق من أن يتلاعب به بعض السفهاء لصالح أجندات مشبوهة.

ووجه نعيم، في تصريح، اليوم الجمعة، الاحترام والتقدير للشعب الفلسطيني العظيم الذي لا زال قادراً، رغم كل المعاناة على مدار عامي الإبادة الجماعية، على تمييز الغث من السمين وتوجيه بوصلته نحو "العدو المركزي".

وكانت فصائل وعشائر غزة حذرت من دعوات مشبوهة لحراك جماهيري لنشر الفوضى في غزة.

ويدعم الحراك مليشيات متعاونة مع الاحتلال ومنصات إسرائيلية، تحدث فيها وزير الزراعة في حكومة الاحتلال آفي ديختر وهو يخاطب فيه أهالي غزة عبر شريط مصور وحرضهم على التمرد ضد حركة حماس.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: