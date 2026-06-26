"معاريف": نتنياهو جعل "إسرائيل" بعزلة والعالم يحتقرها وواشنطن تمقتها

قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألحق بـ"إسرائيل" أضرارا لم يتمكن أي عدو من إلحاقها بها، معتبرة أنه أوصل "تل أبيب" إلى عزلة غير مسبوقة وجعل "العالم يحتقرها والولايات المتحدة تمقتها".

جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة للكاتب والمحلل الإسرائيلي بن كسبيت، قال فيه إن نتنياهو "تجاهل جميع التحذيرات والنصائح" وأقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى (2017-2021) بـ"الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018".

وأضاف أن هذا الانسحاب أتاح لإيران التوقف عن الالتزام ببنود الاتفاق، رغم أنها كانت تلتزم به حتى ذلك الحين، كما ساهم الانسحاب في "تسريع تطوير برنامجها النووي".

ورأى كسبيت أن نتنياهو نجح أيضا في إقناع ترامب بالانضمام إلى "حرب يأجوج ومأجوج" ضد إيران، التي قال إنها "بدأت بإنجازات عسكرية غير مسبوقة وانتهت بفشل ذريع".

وتابع أن نتنياهو "ألحق بإسرائيل أضرارا لم يتمكن أي عدو من إلحاقها بها".

وزاد: "لم نتمكن من تدمير البرنامج النووي الإيراني، لكننا تمكنا من تدمير العلاقات مع الحزب الجمهوري (الأمريكي)، بينما بقي النظام الإيراني قائما، بل أصبح أكثر قوة، كما بقيت البنية التحتية النووية واليورانيوم في إيران" وفق تعبيره.

وأكمل الكاتب أن نتنياهو "جعل إسرائيل تقف وحيدة اليوم، والعالم يحتقرها، وأمريكا تمقتها، وحلفاؤها الإقليميون يخشون الانضمام إليها في مواجهة نظام إيراني يسعى للانتقام".

وفي سياق متصل، حذر رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، الخميس، من أن نتنياهو يقود "إسرائيل نحو حرب أهلية" بسبب تمسكه بالسلطة.

وقال ليبرمان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إن حكومة نتنياهو "تجر إسرائيل إلى حرب أهلية من أجل التمسك بالسلطة لعدة أيام إضافية".

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: