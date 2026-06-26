مباريات اليوم كأس العالم: صراع التأهل في ليلة الحسم

تصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، اليوم الجمعة، إلى محطة مفصلية في دور المجموعات، حيث تترقب الجماهير مواجهتين حاسمتين ستحددان ملامح المنتخبات المتأهلة للأدوار الإقصائية.

وتشهد الأمسية صداماً كروياً رفيع المستوى يجمع بين النرويج وفرنسا، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة. وتتميز هذه المباراة بكونها مواجهة مباشرة على الصدارة، حيث يسعى كل منتخب لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

تساوي النقاط: يدخل المنتخبان المباراة برصيد 6 نقاط لكل منهما، مما يجعل البحث عن الفوز الهدف الوحيد لضمان القمة.

ويمتلك الطرفان عناصر قادرة على حسم اللقاء، وهو ما يعد بمستوى فني رفيع للجماهير.

البث المباشر: يمكن للمتابعين مشاهدة اللقاء حصرياً عبر قناة beIN Sports MENA Max 2.





السنغال والعراق: تحدي الفرصة الأخيرة

في التوقيت ذاته، يخوض المنتخب السنغالي مواجهة الفرصة الأخيرة أمام نظيره العراقي.

ويسعى منتخب "أسود التيرانجا" لتجاوز كبوة الجولات السابقة والبحث عن نتيجة إيجابية، بينما يأمل المنتخب العراقي في تقديم أداء قوي يختتم به مشواره في البطولة العالمية.

أهم ما يميز لقاء السنغال والعراق: طموح التعويض: السنغال تحت ضغط كبير لتحقيق أول فوز لها في المونديال، عدا عن الروح القتالية ولا سيما أن المنتخب العراقي يسعى لترك بصمة قوية في ختام دور المجموعات.

طرق المشاهدة: يتم بث المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports MENA Max 1.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: