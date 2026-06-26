ارتفاع حصيلة قتلى زلزال فنزويلا المزدوج إلى 589

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 589 قتيلا، والمصابين 2980.

وذكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، حول آخر التطورات المتعلقة بالزلزال المزدوج، أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة، مؤكدة أن سلطات البلاد تعمل بدون توقف لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وأفادت بإرسال قوات أمنية إلى ولاية لا غوايرا، الأكثر تضررا جراء الكارثة، لتسريع عمليات البحث والإنقاذ، وضمان توزيع المواد الغذائية ومياه الشرب على المتضررين.

وكان وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، أعلن في وقت سابق، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى 235 قتيلا، فضلا عن إصابة 4300 شخص.

ومساء الأربعاء، وقع زلزال مزدوج في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: