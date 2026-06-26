فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مباريات اليوم كأس العالم: صراع التأهل في ليلة الحسم

3 شهداء في قصف إسرائيلي لعناصر الشرطة الفلسطينية

إسبانيا تسجل 327 حالة وفاة بسبب الحر

النفط يتراجع إلى مستويات ما قبل الحرب

"حنظلة 2" تبحر من السويد إلى غزة مرورا بموانئ اسكندنافية

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال فنزويلا المزدوج إلى 589

"يديعوت": 1000 يوم من الحرب دون حسم "إسرائيل" أية جبهة

مصادر: غياب "الرجوب" و"العالول" عن اجتماعات مركزية "فتح"

قاسم: المقاومة كسرت المشروع الإسرائيلي - الأمريكي في المنطقة

تجمع العشائر: وحدة المجتمع أفشلت محاولات استهداف النسيج الوطني

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال فنزويلا المزدوج إلى 589

26 يونيو 2026 . الساعة 17:03 بتوقيت القدس
...
فرق الإنقاذ تبحث عن عالقين نتيجة زلزال فنزويلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 589 قتيلا، والمصابين 2980.

وذكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، حول آخر التطورات المتعلقة بالزلزال المزدوج، أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة، مؤكدة أن سلطات البلاد تعمل بدون توقف لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وأفادت بإرسال قوات أمنية إلى ولاية لا غوايرا، الأكثر تضررا جراء الكارثة، لتسريع عمليات البحث والإنقاذ، وضمان توزيع المواد الغذائية ومياه الشرب على المتضررين.

وكان وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، أعلن في وقت سابق، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى 235 قتيلا، فضلا عن إصابة 4300 شخص.

ومساء الأربعاء، وقع زلزال مزدوج في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#زلزال #فنزويلا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة