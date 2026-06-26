75 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى رغم القيود الإسرائيلية

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود العسكرية الإسرائيلية المشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية" بأن 75 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد عشرات الآلاف إلى المسجد منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد والبلدة القديمة، ونصبت العشرات من السواتر الحديدية في أرجاء المدينة وداخل البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، وأوقفت العشرات من الشبان وفحصت هوياتهم.

واعتدت قوات الاحتلال على المقدسي جهاد قوس، واعتدت عليه بالضرب عند باب الأسباط.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: