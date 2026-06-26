فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لأسبوع ثانٍ.. السلطات الأردنية تمنع مسيرة تضامنية مع غزة

استطلاع: 18% فقط من الإسرائيليين يرون فوزا بالحرب على إيران

مؤسسات الأسرى: الاحتلال حول سجونه إلى منظومة ممنهجة لإنتاج التعذيب والإذلال

سلفاكير يمنح عسكريًا إسرائيليًا رتبة جنرال فخرية

أسامة المزيني.. قامة تربوية وإرث وطني لا يغيب

أسماء المنتخبات المتأهلة والمغادرة لكأس العالم 2026

غزة ترفض الفوضى وتتمسك بوحدتها الوطنية

شهيد ومصاب جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

"حماس" تدعو إلى محاكمة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب بحق الأسرى

قفزة أرباح البنوك الفلسطينية تثير جدلاً بشأن دورها في غزة

والملتقى الوطني يندد بالقرار

لأسبوع ثانٍ.. السلطات الأردنية تمنع مسيرة تضامنية مع غزة

26 يونيو 2026 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
...
السلطات الأردنية تمنع مسيرة تضامنية مع غزة والملتقى الوطني يندد بالقرار

منعت السلطات الأردنية، للأسبوع الثاني على التوالي، تنظيم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورفضًا للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، كانت مقررة في العاصمة عمّان بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وذلك بقرار صادر عن محافظ العاصمة.

وقال الملتقى الوطني، في بيان، إن قرار منع المسيرة يمثل تضييقًا على الحياة السياسية وتراجعًا عن الحريات العامة، معتبرًا أنه يمس حق المواطنين الدستوري في التعبير السلمي عن آرائهم، ويأتي في وقت تتواصل فيه الفعاليات الشعبية الداعمة لفلسطين في عدد من عواصم ومدن العالم.

وأشار البيان إلى أن قرار المنع تزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وما وصفه بتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الاعتداءات على الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس والضفة الغربية، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على المنطقة.

وأكد الملتقى الوطني والجبهة الوطنية تمسكهما بالحقوق الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، ورفضهما لأي إجراءات تحد من العمل السياسي والشعبي، مشددين على مواصلة دعم القضية الفلسطينية.

وفي ختام بيانه، أعلن الملتقى تأجيل الفعالية التي كانت مقررة في وسط العاصمة عمّان، اليوم الخميس 26 حزيران/يونيو 2026، إلى إشعار آخر، مؤكدًا استمرار جهوده في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نقابة المعلميين الأردنيين #مغادرة الإسرائيليين الأردن #أهالي الموقوفين الأردنيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة