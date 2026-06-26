أسماء المنتخبات المتأهلة والمغادرة لكأس العالم 2026

حُسمت هوية عدد كبير من المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، مع اقتراب إسدال الستار على منافسات دور المجموعات، في وقت ودّعت فيه منتخبات أخرى البطولة رسميًا بعد انتهاء مشوارها في النسخة الأولى من المونديال بنظامه الجديد بمشاركة 48 منتخبًا.

وفيما يلي قائمة المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى دور الـ32 حتى الآن، إلى جانب المنتخبات التي خرجت رسميًا من منافسات كأس العالم 2026، وفق آخر نتائج البطولة.

⚽️🏆 المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 في كأس العالم 2026م حتى الآن:

🇲🇽 المكسيك

🇺🇸 امريكا

🇩🇪 المانيا

🇦🇷 الأرجنتين

🇫🇷 فرنسا

🇳🇴 النرويج

🇨🇴 كولومبيا

🇨🇭 سويسرا

🇨🇦 كندا

🇧🇦 البوسنة

🇲🇦 المغرب

🇧🇷 البرازيل

🇿🇦 جنوب إفريقيا

🇨🇮 ساحل العاج

🇪🇨 الاكوادور

🇳🇱 هولندا

🇯🇵 اليابان

🇸🇪 السويد

🇦🇺 استراليا

❌ المنتخبات المغادرة من كأس العالم 2026م حتى الآن:



🇹🇷 تركيا

🇭🇹 هايتي

🇹🇳 تونس

🇯🇴 الأردن

🇵🇦 بنما

🇶🇦 قطر

🇨🇿 التشيك

🇨🇼 كوراساو

المصدر / فلسطين أون لاين