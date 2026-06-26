إيران: تحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء دول مجاورة تهديد مباشر

حذر مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني من أن تحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة تمثل تهديدًا مباشرًا لإيران.

وفي ذات الوقت أكد مقر خاتم الأنبياء، في بيان له الجمعة، أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على ما وصفه بـ"الإجراءات الخطيرة" التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المقر، في بيان، إنه يعتبر وجود وتحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء دول مجاورة تهديدًا للأمن الإيراني، مشددًا على أن لإيران الحق في الرد على أي إجراءات عدائية يتخذها "الكيان الصهيوني" ضدها.

وأضاف البيان أن طهران ستلجأ إلى ممارسة حقها في الرد إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من كبح ما وصفه بـ"جماح" إسرائيل ومنعها من مواصلة هذه التحركات والإجراءات.

المصدر / فلسطين أون لاين