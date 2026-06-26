الاحتلال يعتقل 8 مواطنين خلال اقتحامات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، ثمانية مواطنين خلال حملات دهم واقتحام نفذتها في محافظتي قلقيلية والخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ففي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حيي صوفين والظهر، واعتقلت سبعة مواطنين، هم: لادن محمود جعيدي، وأنس سائد الدحموس، ووليد خدرج، ومصطفى خطيب، وعلي درنة، وغالب وجيه حوتري، ومؤمن جبريل، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عماد النواجعة، بعد اقتحام بلدة يطا جنوب المدينة، ومداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت كاحل شمال الخليل، وأقدمت على تدمير محتوياتها، وعُرف من أصحابها محمد العطاونة وزكريا بريوش، دون أن تسجل أي حالات اعتقال.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قرية كفر قليل جنوب المدينة، بعد دخولها عبر شارع القدس، حيث داهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خراباً، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين