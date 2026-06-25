مصدر أمني في غزة: ضبط عملاء للاحتلال وإحباط مخطط تخريبي وشيك

قال مصدر أمني في غزة لمنصة "الحارس" إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مجموعة من عملاء الاحتلال وبحوزتهم أسلحة وعبوات ناسفة، صباح اليوم.

وأضاف المصدر، وفق اعترافات أولية، أن الاحتلال والعصابات العميلة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية في أكثر من منطقة خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة عناصر يُشتبه بانتمائهم لشبكات العملاء، بعد أن تم توزيعهم – بحسب المعلومات الأولية – داخل مناطق مختلفة من بينها خيام النازحين، بهدف تنفيذ أعمال تخريبية.

ودعا المصدر المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو عناصر مسلحة مريبة، للمساعدة في حماية الأمن الداخلي ومنع أي محاولات للإخلال بالاستقرار

المصدر / فلسطين أون لاين