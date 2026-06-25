فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المحكمة العليا الأمريكية تمهد لإنهاء الحماية المؤقتة لآلاف الهايتيين والسوريين

بعد مقتل فتى بيافا.. حصيلة ضحايا جرائم القتل ترتفع لـ 130 منذ بداية العام

بيان أمريكي خليجي يؤكد دعم إعادة إعمار غزة ورفض تهجير سكانها

مصدر أمني في غزة: ضبط عملاء للاحتلال وإحباط مخطط تخريبي وشيك

لجنة المتابعة ترفض استغلال المعاناة وتوظيفها لخدمة مشاريع تهدد مستقبل شعبنا

"حماس": شعبنا في غزة يواجه كارثة إنسانية بفعل استمرار حرب الإبادة

3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان

مفتي خان يونس يحذر من الانجرار وراء تحركات تخدم الاحتلال وتستهدف الجبهة الداخلية

بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن 13 أسيرًا من قطاع غزة

مواجهات وهتافات متبادلة ومطالبات لنتنياهو بالرحيل في حفل تخرج ضباط

مصدر أمني في غزة: ضبط عملاء للاحتلال وإحباط مخطط تخريبي وشيك

25 يونيو 2026 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
...
ضبط عملاء للاحتلال وإحباط مخطط تخريبي وشيك

قال مصدر أمني في غزة لمنصة "الحارس" إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مجموعة من عملاء الاحتلال وبحوزتهم أسلحة وعبوات ناسفة، صباح اليوم.

وأضاف المصدر، وفق اعترافات أولية، أن الاحتلال والعصابات العميلة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية في أكثر من منطقة خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة عناصر يُشتبه بانتمائهم لشبكات العملاء، بعد أن تم توزيعهم – بحسب المعلومات الأولية – داخل مناطق مختلفة من بينها خيام النازحين، بهدف تنفيذ أعمال تخريبية.

ودعا المصدر المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو عناصر مسلحة مريبة، للمساعدة في حماية الأمن الداخلي ومنع أي محاولات للإخلال بالاستقرار

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #عملاء للاحتلال #مخطط تخريبي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة