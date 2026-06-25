3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، أن غارة شنّها العدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في بلدة ميفدون في قضاء النبطية جنوبي البلاد، أسفرت عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة شخص آخر بجروح.

وبحسب مصادر لبنانية خلف العدوان الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا التي يشرف عليها مرتفع علي الطاهر بشكل مباشر دمارا كبيرا.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية في قضاء مرجعيون، حيث أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدة عين عرب.

إنذارات بالإخلاء

وجاء هذا الاعتداء في أعقاب إنذارات وجّهها الاحتلال للأهالي بضرورة إخلاء البلدة.

وكان أهالي عين عرب قد عادوا إلى بلدتهم عقب قيام الجيش اللبناني بفتح الطريق التي تربطها ببلدة الماري، بعد إغلاق دام لفترة طويلة.

إلى ذلك، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بياناً استعرض فيه الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، مشيراً إلى أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الـ 2 من آذار/مارس بلغت 4230 شهيداً و12179 جريحاً.

وتأتي هذه الاعتداءات لتشكل انتهاكاً جديداً لما ورد في مذكرة تفاهم إسلام آباد والتي وقعها الجانبان الإيراني والأميركي، والتي نصّت في بندها الأول على وقف الحرب في جميع الجبهات، بما يشمل لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين