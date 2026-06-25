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مواجهات وهتافات متبادلة ومطالبات لنتنياهو بالرحيل في حفل تخرج ضباط

25 يونيو 2026 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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شهد الحفل هتافات متبادلة بين الحضور، حيث أقدم عدد من المشاركين على توجيه انتقادات حادة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

أفادت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" بوقوع حالة من التوتر والمواجهات اللفظية خلال حفل تخرج ضباط قتاليين في قاعدة "بهاد 1" العسكرية.

وبحسب الإذاعة، يوم الخميس، شهد الحفل هتافات متبادلة بين الحضور، حيث أقدم عدد من المشاركين على توجيه انتقادات حادة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وردد الحضور عبارات من بينها "ارحل إلى بيتك"، في حين ردت مجموعات أخرى من الجمهور بهتافات مؤيدة وداعمة له، ما أدى إلى أجواء مشحونة داخل مراسم التخرج.

وأمس الأربعاء، شهدت "إسرائيل" موجة احتجاجات واسعة النطاق تمثلت في انطلاق قوافل سيارات بطيئة من 19 مدينة وبلدة مختلفة باتجاه السجن العسكري رقم 10 الواقع بالقرب من كفار يونا، وذلك في إطار تحركات تقودها مجموعات من اليهود الحريديم الرافضين لسياسات نتنياهو والوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير بسبب التجنيد الإجباري.

وخلال مقابلة إذاعية نقلتها القناة العبرية، شن رئيس حزب "يهدوت هتوراه" وعضو "الكنيست" إسحاق غولدكنوبف هجوما على حكومة نتنياهو، مؤكداً أن الاحتجاجات الحالية قد تتطور مستقبلاً إلى تحركات أوسع نطاقاً إذا استمرت السلطات الإسرائيلية في ملاحقة طلاب المدارس الدينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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