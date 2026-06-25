الحوثيون يهددون باستهداف أي وجود إسرائيلي مرتقب في "أرض الصومال"

هددت جماعة أنصار الله "الحوثيين" باستهداف أي نشاط أو تمركز إسرائيلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي، قائلاً إن جماعته "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام ما وصفه بمحاولات "إسرائيل" للسيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب والتحكم في الملاحة في البحر الأحمر.

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في خطاب متلفز خلال فعالية جماهيرية نظمت في صنعاء ومدن أخرى لمناسبة ذكرى عاشوراء، الخميس، إن جماعته "ترصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يقوم به العدو الإسرائيلي بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم في البحر الأحمر".

وأضاف: "سنبادر في أي وقت لاستهداف أي نشاط أو تمركز للعدو الإسرائيلي في أرض الصومال"، داعيا الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ "موقف مشترك إزاء ما وصفه بالنشاط الإسرائيلي في المنطقة".

مساندة الصومال

كما دعا إلى مساندة الصومال في مواجهة "الاستهداف الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكاً لسيادة الصومال وخطراً على المنطقة".

وجدد زعيم الحوثيين تأكيد استمرار التنسيق مع ما سماه "محور الجهاد والمقاومة"، قائلاً إن الجماعة "لن تتردد في القيام بواجبها في أي تصعيد عدواني جديد في أي ساحة وفي مقدمتها غزة".

كما هنأ إيران بما وصفه "انتصارها العظيم على أعداء الأمة"، معتبراً أن ذلك يمثل انتصاراً مهماً لكل محور المقاومة".

قاعدة عسكرية

وكان وزير خارجية إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن طاهر آدم، قد أشار إلى أنه لا يستبعد إمكانية إقامة إسرائيلية قاعدة عسكرية في الإقليم، وذلك بحسب ما ذكر موقع واينت الإسرائيلي قبل أيام.

وأفاد الموقع بأن قضية القاعدة العسكرية طُرحت في اللقاءات مع رئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، بما في ذلك خلال لقائه مع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في "إسرائيل"، باعتبار أن لتل أبيب مصلحة استراتيجية لإقامة قاعدة عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين