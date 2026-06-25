"التربية والتعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب لبرامج الماجستير والدكتوراه

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية في المملكة المغربية للالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة للعام الأكاديمي 2026/2027.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه المنح إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، والتقدم بطلباتهم إلكترونياً عبر البوابة المخصصة لذلك، وفق التعليمات والمعايير المحددة.

الموعد النهائي

وأوضحت الوزارة أن على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة، على أن يتم لاحقاً تسليم النسخ الأصلية من الوثائق مصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي برام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس، وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 14 تموز/يوليو 2026.

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وفيما يتعلق بطلبة قطاع غزة، بينت الوزارة أن تقديم الوثائق سيتم إلكترونياً عبر الطلب المخصص حتى التاريخ المذكور، على أن تُسلّم النسخ الأصلية للوزارة فور عودة الدوام وانتظام العمل.

وأكدت الوزارة أن أي طلب غير مكتمل أو لا يستوفي المتطلبات المحددة سيتم استبعاده، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والتعليمات لضمان دراسة الطلبات بشكل صحيح.





المصدر / فلسطين أون لاين