في ذكرى "الوهم المتبدد".. "حماس": العملية عكست فشلًا صهيونيًا ما زال ممتدًا

يوافق اليوم الذكرى العشرون لعملية الوهم المتبدد البطولية التي نفذتها كتائب القسام وألوية الناصر صلاح الدين، بموقع كرم أبو سالم العسكري الصهيوني جنوب قطاع غزة، وأسفرت هذه العملية عن أسر الجندي جلعاد شاليط، ومقتل جنديين وإصابة آخرين.

وقالت حركة حماس" في بيان لها، الخميس، إن الذكرى العشرين لتنفيذ العملية البطولية، "تأتي على وقع اعتراف صهيوني جديد، حيث يعترف جيش العدو لأول مرة أن قواته لم تدرك فقدان أحد جنودها إلا بعد أكثر من ساعة على تنفيذ العملية، وهو ما يعكس فشلا صهيونيا ما زال ممتدا، وليس أدل على ذلك من معركة طوفان الأقصى المباركة".

وأضافت: "كانت العملية تجسيداً لعقيدة راسخة لدى المقاومة الفلسطينية أن الأسرى خلف القضبان لا يُتركون وحدهم، وأن حريتهم تستحق دفع الأثمان من أجلهم".

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وفي 25 من شهر حزيران / يونيو من العام 2006 نفّذت الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية، كتائب القسّام، ألوية الناصر صلاح الدين، ومجموعات جيش الإسلام عملية إغارة والأسر ضد موقع الإسناد والحماية التابع لجيش الاحتلال عند معبر "كرم أبو سالم" جنوب قطاع غزّة، أدّت العملية الى أسر الجندي جلعاد شاليط.

أطلق على العملية اسم "الوهم المتبدّد" وقد اختارت حركة حماس هذا الاسم لأن العملية "بددت وهم الصهاينة بتحقيق الانتصارات وأربكت حسابات الاحتلال وأكدت على هشاشة أمنه"، من خلال أسر الجندي تمكّنت حماس بعد فترات طويلة من المفاوضات غير المباشرة وعبر الوسطاء الى إجبار الاحتلال على تنفيذ صفقة تبادل حملت اسم "وفاء الاحرار".

وقد أطلق الاحتلال بموجبها سراح أكثر من 1000 فلسطيني أسير بينهم أصحاب الأحكام الصعبة والمؤبدات وقادة من مختلف الفصائل.

المصدر / فلسطين أون لاين