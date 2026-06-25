موعد مباراة اليوم 25 يونيو ألمانيا والإكوادور في كأس العالم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم الخامس والعشرين من يونيو 2026 نحو قمة كروية منتظرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب الألماني بنظيره الإكوادوري في صراع لحسم صدارة المجموعة.

موقف المنتخبين في المجموعة

المنتخب الألماني: يتصدر المجموعة برصيد ست نقاط بعد تحقيق انتصارين متتاليين، مع رصيد إيجابي بلغ سبعة أهداف.

المنتخب الإكوادوري: يدخل اللقاء برصيد نقطة واحدة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة لتعزيز آماله في التأهل للدور التالي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

* توقيت المباراة: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً (23:00) بتوقيت فلسطين والسعودية ومصر وقطر والأردن وسوريا ولبنان.

* القناة الناقلة: يمكن متابعة أحداث اللقاء حصرياً عبر شاشة قناة beIN Sports MENA Max 1.





أبرز ملامح اللقاء

* الأفضلية التاريخية: تميل الكفة لصالح المنتخب الألماني في المواجهات المباشرة السابقة مع المنتخب الإكوادوري.

* الجانب التكتيكي: يسعى المنتخب الألماني للحفاظ على صدارته وتأكيد قوته الهجومية، بينما تفرض طبيعة المباراة على الإكوادور اللعب بحذر مع البحث عن ثغرات في الدفاع الألماني.

* التشكيلات الرسمية: من المقرر الكشف عن تفاصيل التشكيلة المرتقبة والغيابات المحتملة قبل انطلاق صافرة البداية بساعة، وذلك عبر القنوات الرسمية والمنصات الرياضية المعتمدة.

المصدر / فلسطين أون لاين