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حماس: تصاعد اغتيالات الاحتلال في الضفة لن يكسر إرادة شعبنا ولن يثنيه عن خيار المقاومة

25 يونيو 2026 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
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محمود مرداوي

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن تصاعد عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثنيه عن التمسك بخيار المقاومة، مشددًا على أن هذه الجرائم ستزيد من إصرار الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال.

ونعى مرداوي، الخميس، الشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب (32 عامًا)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية سرطة غرب سلفيت، معتبرًا أن جريمة إعدامه تمثل امتدادًا لسياسة القتل الممنهج التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة.

ودعا مرداوي جماهير الشعب الفلسطيني، ولا سيما في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى تصعيد حالة النفير والتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، في ظل تصاعد مشاريع الاستيطان والتهويد التي تستهدف الأرض والمقدسات والوجود الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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