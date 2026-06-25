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استشهاد الشاب مصطفى خطيب برصاص الاحتلال في سلفيت

25 يونيو 2026 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
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الشاب مصطفى طه مصطفى خطيب

استشهد الشاب مصطفى طه مصطفى خطيب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزله في قرية سرطة غرب محافظة سلفيت، عقب اقتحام القرية ومحاصرة منزله.

وأفادت مصادر محلية، صباح الخميس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في ساعات الفجر، وحاصرت منزل الشهيد، قبل أن تشرع بطرق الباب، مشيرة إلى أنه ما إن فتح الباب حتى أطلق جنود الاحتلال النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاده على الفور داخل منزله.

وتأتي هذه الجريمة في سياق التصعيد المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، عبر الاقتحامات والمداهمات وإطلاق النار المباشر، ما يرفع من وتيرة الاعتداءات بحق الفلسطينيين في منازلهم ومناطق سكنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سلفيت #شهداء الضفة #الضفة الغربية

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