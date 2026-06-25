اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس.. ومستوطنون يوسّعون اعتداءاتهم

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فجر وصباح الخميس، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا تمثل في اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها حملات دهم واعتقال وتفتيش للمنازل، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المناطق.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جعفر يوسف ريحان من قرية تل أثناء مروره بمركبته قرب قرية برقة شمال غربي المدينة، كما اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، في وقت اقتحم فيه مستوطنون قرية عورتا جنوب شرقي المحافظة.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال المدينة، حيث اقتحمت بناية سكنية ونفذت عمليات تفتيش داخلها، بينما شهدت محافظة الخليل اقتحام بلدة إذنا غرب المدينة، ومصادرة سبعة صهاريج لنقل المياه، إلى جانب مداهمة منزل في منطقة رأس الطويل ببلدة سعير، تخللها إطلاق قنابل صوت، قبل اعتقال المواطن أشرف الحلايقة عقب اقتحام منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وداهمت أحد المنازل بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في محيط البلدة، فيما اقتحمت في رام الله والبيرة مدينة البيرة ومخيم الأمعري وأطلقت قنابل صوت، بينما نفذ مستوطنون جولات استفزازية قرب منازل الفلسطينيين على أطراف قرية كفر مالك، واقتحموا تجمع "أمليحات" شرقي قرية الطيبة.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة جنين، حيث داهمت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال منزلًا في حي الجابريات المحاذي لمخيم جنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، إذ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال شهر أيار/ مايو الماضي 1659 اعتداءً، بينها 1108 اعتداءات ارتكبها جيش الاحتلال، في مؤشر على استمرار وتيرة التصعيد الميداني في الضفة والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين