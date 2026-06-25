ارتفاع جديد على درجات الحرارة والأرصاد تصدر تحذيرات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، الخميس، صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع جديد على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يطرأ انخفاض نسبي على الإحساس بالحرارة، إذ يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبقاء البحر خفيف ارتفاع الموج.

كما حذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحاً حتى 4 مساءً، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كما نبهت إلى خطورة إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، لما قد يسببه ذلك من حرائق في ظل الأجواء الحارة والجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين