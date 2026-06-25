المغرب يهزم هايتي برباعية ويعبر إلى الدور التالي برفقة البرازيل

تأهل منتخبا البرازيل والمغرب إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تفوقت كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي على اسكتلندا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما خطف رفاق القائد أشرف حكيمي انتصاراً على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في المسابقة الدولية.

ولعب فينيسيوس جونيور دوراً رئيسياً في تفوق منتخب البرازيل على اسكتلندا، بعدما في قيادة كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى حسم المواجهة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، والتربع على عرش المجموعة الثالثة، وبالتالي التأهل إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، التي يأمل فيها رفاق النجم نيمار دا سيلفا في الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب.

أما في المباراة الثانية بنفس المجموعة، فنجح منتخب المغرب في خطف انتصار مثير للغاية أمام هايتي، التي استطاع لاعبوها إحراز أهداف رائعة في المواجهة التي انتهت بخسارتهم بأربعة أهداف مقابل هدفين، الأمر الذي جعل كتيبة المدرب محمد وهبي، تحتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، برصيد سبع نقاط، ليحسم "أسود الأطلس" بطاقة التأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026.

من جهته، سينتظر منتخب اسكتلندا نتائج مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة في جميع المجموعات، من أجل معرفة إمكانية وصولهم إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، كأفضل ثالث، رغم صعوبة المهمة، بسبب وجود الكثير من المنتخبات، التي تبحث عن بلوغ المرحلة القادمة من المسابقة الدولية، فيما ودع منتخب هايتي المونديال بشكل رسمي، عقب حلوله في المركز الأخير بالمجموعة.

المصدر / العربي الجديد