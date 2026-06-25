قطر تودع المونديال بخسارة أمام البوسنة وسويسرا وكندا تتأهلان سويا

ودّعت قطر مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم 2026، الأربعاء، بخسارتها 1-3 أمام البوسنة والهرسك، التي ضمنت المركز الثالث في المجموعة الثانية، بعد الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

وأنهت قطر مشاركتها المونديالية الثانية، بعد استضافتها نسخة 2022، بنقطة واحدة خلف البوسنة والهرسك التي ارتفعت حظوظها بالتأهل إلى دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تتأهل من المركز الثالث، فيما تصدرت سويسرا المجموعة على حساب كندا، إحدى الدول المضيفة، بعد فوزها عليها 2-1.

وسجل للبوسنة كل من كريم علايبيغوفيتش (29)، محمود أبو ندى (34 بالخطأ في مرماه) والبديل إرمين مهميتش 80) فيما سجل حسن الهيدوس هدف قطر الوحيد (42).

وكانت قطر حققت أول نقطة لها في المونديال بتعادلها مع سويسرا 1-1 في الجولة الافتتاحية، بعد خسارة مبارياتها الثلاث في 2022، لكنها تلقت خسارة فادحة أمام كندا 0-6 في الثانية.

ولم يتمكن "العنابي" من إنهاء صيامه عن الانتصارات في سلسلة وصلت إلى تسع مباريات، وتحديدا منذ الفوز الأخير على الإمارات 2-1 في التصفيات المونديالية في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وقال قائد قطر، حسن الهيدوس، لقناة "بي إن سبورتس": "دخلنا المباراة للفوز، واليوم المنتخب قدم أفضل مباراة في الدور الأول لكن هذا ليس كافيا. نعتذر من الجماهير في الملعب وفي الدوحة".

وعلى ملعب لومن فيلد في سياتل، وبعد دقيقة من صافرة البداية، أبعد الحارس محمود أبو ندى تسديدة إرم الدين ديميروفيتش، ومن بعدها بدقيقة ثانية تصدى لتصويبة إيفان شونييتش إلى ركنية (3).

لكن المحاولات البوسنية استمرت حتى عجز أبو ندى في التصدي لتصويبة رائعة من كريم علايبيغوفيتش بعد مجهود على حافة المنطقة (29).

بعدها بخمس دقائق، خادعت تسديدة القائد إدين دجيكو التي تغيّر مسارها بعدما حولّها سلطان البريك نحو مرماه بالخطأ، الحارس القطري الذي حاول إبعادها بكفّه وهزّت شباكه (34).

وكاد دجيكو ينهي الأمور بعدما انسّل المدافعين وسدد كرة قوية ارتدت من القائم الأيسر للمرمى (38).

لكن الهيدوس قلّص الفارق وأبقى "العنابي" في الأجواء بتسديدة قريبة إثر عرضية إدميلسون جونيور (42).

وأهدر بيدرو ميغيل فرصة معادلة النتيجة مرتين، الأولى بتسديدة زاحفة قوية ارتدت من القائم الأيمن، والثانية من اللعبة عينها حين وصلته الكرة مجددا وتسرّع بتسديدها فوق المرمى (45+2).

وجرّب الجناح أكرم عفيف بتسديدة هزّت الشباك الجانبية (57)، ردّ عليه البديل مهميتش بتسديدة بعيدة فوق المرمى (77)، لكنه عاد بمحاولة قريبة جرّب الحارس القطري إبعادها بكفّه بعدما تغيّر مسارها، لكنها دخلت مرماه (80).

وأصبح مهميتش ثامن أصغر لاعب يسجل هدفا في النهائيات بعمر 18 عاما و276 يوما.

هدف قد يكون مهما في حسابات التأهل بعدما أصبح فارق الأهداف في رصيد منتخب بلاده (-1)، علما أن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث من المجموعات الـ12 تتأهل إلى دور الـ32.

سويسرا تحسم صدارة المجموعة

وانتزع المنتخب السويسري صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، بعد أن أسقط البلد المضيف كندا 2-1 في ختام دور المجموعات الأربعاء، لكن ذلك لم يكن يمنع الكنديين من التأهل عن المركز الثاني.

ويدين فريق المدرب مورات ياكين بفوزه إلى هدفي روبن فارغاس (46) ويوهان مانزامبي (57)، لترفع سويسرا رصيدها إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن كندا الثانية والبوسنة الثالثة الفائزة على قطر متذيّلة المجموعة 3-1.

وسجّل هدف كندا البديل بروميس ديفيد (76).

وبعد أدائه الكبير أمام البوسنة عندما سجّل هدفين بعد دخوله من دكة البدلاء، كافأ ياكين المهاجم مانزامبي بإشراكه أساسيا، فيما أعاد روبن فارغاس إلى التشكيلة بعد أن أشركه كبديل في المباراة السابقة.

أما من جانب كندا، فلا يزال لاعب بايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس غائبا عن تشكيلة بلاده للمباراة الثالثة بسبب الإصابة، فيما اعتمد المدرب الأميركي جيسي مارش على معظم العناصر التي شاركت في المباراة السابقة.

ودانت السيطرة منذ اللحظات الأولى للمنتخب السويسري الذي كان قد استهل مشواره بتعادل أمام قطر 1-1، قبل أن ينتفض بفوز عريض على البوسنة والهرسك 1-4، إذ كاد يفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر ريكاردو رودريغيز كرة بينية متقنة إلى بريل إمبولو الذي انفرد بالحارس ماكسيم كريبو، إلا أن الأخير تألق في التصدي للمحاولة وحرم السويسريين من فرصة هدف محقق (11).

وانتظر أصحاب الأرض الذين دخلوا المباراة متساوين مع منافسيهم بأربع نقاط لكن في صدارة المجموعة بفارق الأهداف بعد تعادل أمام البوسنيين 1-1 وفوز كبير على قطر 6-0، حتى الدقيقة 40 للحصول على أخطر هجماتهم في المباراة، بعدما مرر أليستير جونستون الكرة إلى جوناثان ديفيد الذي هيأها بدوره لعلي أحمد، لكن تسديدته القوية نحو القائم القريب وجدت الحارس غريغور كوبل في المكان المناسب لإبعاد الخطر.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، بدا واضحا أن المنتخب السويسري هو الطرف الأفضل على أرض الملعب، وهو ما ظهر جليا من خلال افتتاحه التسجيل فور انطلاق الشوط الثاني، فلم يحتج فارغاس سوى 40 ثانية لهز الشباك إثر عرضية من الجهة اليمنى أخفق إمبولو ولاعبان من كندا في التعامل معها، لتصل الكرة إلى فارغاس الذي روضها أولا قبل أن يسددها بقوة في مرمى كريبو (46).

وعزز المنتخب السويسري تقدمه بالهدف الثاني، بعد هجمة قادها إمبولو الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينزلق المدافع جونستون ويفقد توازنه، ما أتاح للمهاجم السويسري تمرير الكرة إلى مانزامبي، الذي سددها مباشرة لتفلت من بين يدي الحارس وتستقر في الشباك، مسجلا هدفه الثالث في البطولة (57).

ولجأ مارش إلى سلسلة تبديلات، أغلبها في الهجوم، بهدف إنعاش فريقه، وبالفعل نجح ديفيد بعد دقيقتين فقط من دخوله في تقليص النتيجة عندما استقبل صليبا كرة بشكل رائع قبل أن يعكسها إلى داخل المنطقة ليتابعها مهاجم سان جيلواز البلجيكي في المرمى (76).

ومع علمهم بأن التعادل سيكون كافيا لهم من أجل التصدر، واصل الكنديون ضغطهم وأهدر ديريك كورنيليوس رأسية خطيرة (79)، ثمّ عبر رأسية أخرى رست بين أحضان الحارس (90+2).

المصدر / وكالات