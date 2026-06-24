حماس تثمن الموقف المصري الداعي لاستكمال المرحلة الأولى من وقف النار في غزة

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الموقف المصري الذي عبّر عنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله نيكولاي ميلادنوف، والذي أكد فيه ضرورة استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، إلى جانب نشر قوات دولية للفصل بين الاحتلال وأهالي القطاع، والشروع في مرحلة التعافي المبكر.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن هذا الموقف المصري المسؤول، الذي يحدد أولويات تطبيق الاتفاق، يعكس تفهمًا مصريًا لحاجات الشعب الفلسطيني، ويمثل المسار السليم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وأكد قاسم أن الموقف المصري يشكل دعمًا مهمًا للجهود الرامية إلى ترتيب الأوضاع الإنسانية والإدارية في قطاع غزة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتهيئة الظروف اللازمة لبدء التعافي المبكر.

المصدر / فلسطين أون لاين