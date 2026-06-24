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جرائم الاغتيال لن توقف مسيرة المقاومة

حماس تنعى الشهيد محمد زايد

24 يونيو 2026 . الساعة 21:20 بتوقيت القدس
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الشهيد محمد زايد

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد محمد ناظم زايد، الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين، مؤكدة أن جرائم الاغتيال لن تنجح في وقف مدّ المقاومة المتصاعد والمتجذر في الضفة الغربية.

وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد، في تصريح صحفي الأربعاء، إن اغتيال المطارد محمد زايد لن يجلب للاحتلال سوى مزيد من الضربات والخيبات، ولن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق المقاومة والتمسك بخيار المواجهة حتى دحر الاحتلال.

وأكد شديد أن المقاومة ستبقى وفية لدماء الشهداء وعهدهم، وأن الشعب الفلسطيني لن يفرط بوصيتهم، محذرًا من استمرار جرائم الاحتلال من قتل وهدم وتهويد واستيطان ومخططات ضم وتهجير، والتي قال إنها تمثل محاولات يائسة لكسر إرادة المقاومة وإخماد روح الصمود.

وشدد على أن سياسة الاغتيالات والملاحقة والقتل الممنهج لن تحقق للاحتلال أمنًا أو استقرارًا، بل ستزيد من حالة الغضب والإصرار الشعبي على التمسك بالحقوق والثوابت، داعيًا إلى توسيع الالتفاف الوطني حول خيار المقاومة وحماية المطاردين وإسناد أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المتواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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