حمدان: ملادينوف يتبنى مواقف الاحتلال ونزع السلاح مرفوض

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن المشكلة الأساسية في ممثل مجلس ترامب نيكولاي ملادينوف تكمن في أنه "يعبّر عن الموقف الإسرائيلي وليس عن موقف الوساطة"، معتبرًا أن أداءه في ملف المفاوضات لا يستجيب للمطالب الفلسطينية الأساسية.

وأوضح حمدان، في تصريحات لقناة "المسيرة"، الأربعاء، أن الإشكال مع ملادينوف يتمثل في ثلاث قضايا رئيسية، أولها أنه لم يقدم أي التزام تجاه المطالب الفلسطينية، بما في ذلك تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. وأضاف أن القضية الثانية تتمثل في رفضه الاستجابة لمطالب الحركة بإلزام الاحتلال بتنفيذ ما عليه، وتقديم ما يفيد بوجود ضمانات حقيقية لذلك.

وأشار إلى أن القضية الثالثة تتعلق بحصر ملادينوف للمسألة كلها في نزع سلاح المقاومة، مؤكدًا أن هذا الطرح مرفوض ويتعارض مع اتفاق الفصائل الفلسطينية.

وفي سياق متصل، شدد حمدان على أن الاحتلال لن ينجح في الفصل بين جبهات المقاومة، مؤكدًا وجود تفاهم بين قوى المقاومة لمنع تحقيق هذا الهدف.

كما أكد أن محاولات الاحتلال وحلفائه لعزل الفلسطينيين عن أمتهم باءت بالفشل، وأن مساحة المقاومة تتسع باستمرار، مشيدًا في الوقت ذاته بدعم جبهات المقاومة لفلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين