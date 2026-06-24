هيئة البترول في غزة: دخول 5 شاحنات غاز إلى غزة

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة دخول حمولة 5 شاحنات من غاز الطهي إلى القطاع، اليوم الثلاثاء الموافق 23 حزيران/يونيو 2026، على أن يجري توزيعها على المواطنين وفق الكشوفات المعلنة والمعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن التوزيع سيشمل المتبقي من كشف 17/06 الموحد لجميع محافظات القطاع، إلى جانب جزء من كشف 24/06 الموحد، بما يغطي احتياجات نحو 12,482 مستفيدًا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار أزمة الإمدادات التي يعاني منها القطاع، وسط اعتماد المواطنين على آلية التوزيع وفق الكشوفات المعلنة لتلبية احتياجاتهم من غاز الطهي.

المصدر / فلسطين أون لاين