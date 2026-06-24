موعد مباراة قطر القادمة ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الجماهير الرياضية اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، نحو ملعب المباراة لمتابعة المواجهة الحاسمة التي تجمع بين منتخبي البوسنة والهرسك ونظيره القطري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. وتعد هذه المباراة محطة مفصلية للمنتخبين في محاولة تحسين الترتيب العام في المجموعة.

توقيت المباراة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة (22:00) من مساء اليوم الأربعاء، 24 يونيو 2026، بتوقيت مكة المكرمة والقدس والقاهرة. وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة في ظل التنافس المحتدم في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي كندا وسويسرا.

موقف المجموعة قبل الجولة الأخيرة

يدخل منتخبا البوسنة والهرسك وقطر هذه الجولة برصيد نقطة واحدة لكل منهما، في حين يتصدر منتخبا كندا وسويسرا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما. يسعى المنتخبان لاستغلال هذه الفرصة الأخيرة لتعزيز رصيدهم النقطي وتحقيق نتيجة إيجابية في ختام مشوارهم في دور المجموعات.





القنوات الناقلة للمباراة

خصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports) تغطية حصرية لهذه المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن للمشاهدين متابعة أحداث المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports MENA Max 1.

توفر هذه القناة تغطية ميدانية واستوديوهات تحليلية تسبق المباراة، لاستعراض التشكيلات المرتقبة للمنتخبين وفرص التأهل المتاحة قبل انطلاق صافرة البداية.

المصدر / فلسطين أون لاين