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حماس تطالب بإدخال "اللجنة الوطنية" إلى غزة مؤكدة استعدادها لتسليم الحكم

24 يونيو 2026 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
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حازم قاسم

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن المطالبة بالإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع ومباشرة أعمالها، كانت في صلب الحوارات الأخيرة التي أجرتها الحركة في القاهرة.

وأكد قاسم، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن حركة حماس أعادت التأكيد على جاهزيتها الكاملة لتسليم اللجنة الوطنية جميع مجالات الحكم، بما فيها الملف الأمني، والعمل بكل ما تستطيع من أجل إنجاح مهامها.

وأضاف أنه "من غير المنطقي أن يعجز مجلس السلام عن إدخال اللجنة إلى القطاع طوال هذه الفترة، بعد أشهر طويلة من تشكيلها"، معتبرًا أن ذلك يجعل المجلس حبيس المواقف الإسرائيلية.

وأعرب قاسم عن أمله في أن تثمر جهود الوسطاء قريبًا في إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، بما يشكل بداية لترتيب الأوضاع في القطاع وإطلاق عملية إغاثة حقيقية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

#حماس #غزة #اللجنة الوطنية #مجلس السلام

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