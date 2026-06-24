حماس: الاحتلال يشن حربًا ممنهجة بحق أطفال فلسطين

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه الممنهجة بحق أطفال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر استهدافهم وقتلهم بصورة متعمدة، مشيرًا إلى استشهاد الطفل أحمد الرقب ظهر اليوم في مدينة خان يونس جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وقال قاسم، في تصريح صحفي الأربعاء، إن استشهاد الطفل الرقب جاء بعد يوم واحد فقط من تقرير صادر عن الأمم المتحدة أدان الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة بحق أطفال غزة، بما يعكس استمرار حكومة الاحتلال في تحديها السافر للقانون الدولي واستخفافها بكل القرارات والتقارير الدولية.

وشدد على أن استشهاد أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب على قطاع غزة يثبت، بما لا يدع مجالًا للشك، أن استهداف الأطفال وقتلهم يجري بصورة مقصودة ومنهجية، ضمن سياسة تهدف إلى إبادة مكونات الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه الجرائم المتواصلة تكشف حجم الاستهتار الإسرائيلي بمنظومة الأمم المتحدة ومواثيقها وتقاريرها، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لوقف حرب الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء.