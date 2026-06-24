شهيد في جنين برصاص قوة إسرائيلية خاصة

استُشهد الشاب محمد ناظم عزات زايد (29 عامًا) برصاص قوة إسرائيلية خاصة "مستعربين"، عقب محاصرة منزل في بلدة اليامون غرب جنين، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

وأفادت وزارة الصحة، الأربعاء، باستشهاد زايد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، بعد أن تسللت قوة خاصة إلى البلدة وحاصرت منزلًا كان بداخله، قبل أن تطلق النار عليه وتصيبَه بجروح خطيرة.

وبحسب مصادر محلية، منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب خلال محاصرة المنزل، قبل أن تعلن لاحقًا استشهاده.

ويُشار إلى أن الشهيد كان مطاردًا لقوات الاحتلال منذ أشهر، كما كان يعاني من مرض السرطان.

المصدر / فلسطين أون لاين