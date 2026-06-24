العكلوك: جهات غزة أبدت جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع بالكامل للجنة الوطنية

قال رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الدكتور علاء الدين العكلوك، إن الجهات المعنية في قطاع غزة جددت للعشائر تأكيدها جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع بالكامل، مدنياً وأمنياً، إلى اللجنة الإدارية الوطنية.

وأوضح العكلوك، في تصريحات صحفية، أن الاتصالات المتواصلة بين العشائر وتلك الجهات أفضت إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن الخطوة باتت بانتظار تسليم الحكم بصورة كاملة للجنة الوطنية.

ودعا العكلوك اللجنة الوطنية إلى العودة إلى قطاع غزة، وحث مجلس السلام العالمي والأطراف ذات العلاقة على ممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخولها إلى القطاع والاضطلاع بمهامها.

وأكد أن العشائر الفلسطينية ستواصل دورها بوصفها "صمام أمان" ومظلة مجتمعية داعمة للجنة الوطنية، مشيراً إلى استمرار اتصالاتها مع مختلف الأطراف بهدف تمكين اللجنة من الوصول إلى غزة ومباشرة عملها.

وأضاف أن "الكرة باتت في ملعب مجلس السلام العالمي واللجنة الوطنية" للقيام بدورهما في إنهاء الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والشروع في عمليات إنقاذ السكان وإعادة إعمار القطاع.

واختتم العكلوك تصريحاته بالإشادة بمواقف وجهاء ومخاتير ورجالات غزة، مؤكداً أنهم أسهموا في إحباط محاولات إثارة الفتنة والانقسام داخل القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين