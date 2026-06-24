الاحتلال يهدم منزلا في "مصمص" ويعتدي على الأهالي

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأفادت مصادر محلية، بأن ملكية المنزل تعود لعائلة أحمد صالح أبو شهاب رغم امتلاكها تراخيص بناء و"نموذج 4" للكهرباء وخطا كهرباء خاصا، وذلك بذريعة من "دائرة أراضي إسرائيل" بأنها تملك جزءا من الأرض.



واعتدت شرطة الاحتلال على الأهالي والنساء والأطفال داخل المنزل قبل الشروع بتنفيذ عملية الهدم، وخيمة الاعتصام، ومنعت وصول سيارة الإسعاف لتقديم العلاجات للمصابين في المكان قبل أن يتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لاحقا.

ويتكون المنزل من 3 طوابق وتسكنه عائلتان فيهما كبار في السن وأطفال ونساء.

وبُني المنزل عام 2014، وقد أصدرت العائلة التراخيص اللازمة بعد البناء وتلقي أوامر إخلاء، وحصلت على ترخيص خلال السنوات الأخيرة، وهو ما لم تعترض عليه "دائرة أراضي إسرائيل" عندما عُرضت عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين