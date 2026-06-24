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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين خلال اقتحامات في الضفة

24 يونيو 2026 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سبعة مواطنين خلال حملات دهم واقتحام طالت محافظات بيت لحم وقلقيلية ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ففي محافظة بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين، هم: شريف بسام البلبول (18 عامًا) من بلدة الخضر جنوبًا، والشقيقان أمير عادل علي (45 عامًا) وسفيان عادل علي (31 عامًا) من منطقة بيت فالوح شرقًا، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة عبر مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في عدة أحياء، وأطلقت قنابل الصوت، قبل أن تداهم منازل المواطنين في حي كفر سابا وتعتقل الشقيقين أسامة سليم وسامر سليم، إضافة إلى الشاب مجد الطويل.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد سرور (18 عامًا) من بلدة نعلين غرب المدينة، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزل عائلته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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