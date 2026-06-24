1000 يوم على الطوفان.. من نار الإبادة إلى 1000 مشهد صمود

الألف يوم الماضية كانت مساراً مفتوحاً من المواجهة بين مشروعٍ يسعى إلى اقتلاع الإنسان من أرضه، وشعبٍ يثبت كل يوم أن البقاء فعل مقاومة وجودية، فمنذ اندلاع الطوفان دخلت غزة مرحلة هي الأكثر قسوة في تاريخها الحديث؛ حربٌ طالت الحجر والبشر والذاكرة، وحاولت تحويل الحياة اليومية إلى مساحة استنزاف لا تنتهي.

لكن بعد 1000 يوم من نار الإبادة، تقف الأسئلة الكبرى أمام الاحتلال: هل استطاع إنهاء المقاومة؟ هل نجح في فرض التهجير؟ هل استعاد الأمن الذي وعد به مجتمعه؟ أم أن الحرب التي أرادها طريقاً للحسم تحولت إلى مأزق استراتيجي مفتوح، يدفع ثمنه سياسياً وأمنياً وأخلاقياً؟

لقد تحولت غزة خلال هذه الألف يوم من ساحة قصف إلى مرآة تكشف حدود القوة العسكرية حين تصطدم بإرادة شعب متمسك بأرضه، وبينما حاول الاحتلال صناعة مشهد النهاية عبر الحصار والتجويع والدمار، صنعت غزة ألف مشهد آخر: مشهد الصمود، ومشهد التمسك، ومشهد الإنسان الذي يرفض أن يُختزل إلى رقم في نشرات الأخبار.

فالإبادة تجاوزت حدود القذائف، وامتدت إلى أدوات أخرى: خنق الحياة، تعطيل الإعمار، تجفيف مصادر البقاء، ومحاولة إنهاك الوعي قبل الجسد، ومع ذلك، بقي السؤال الأكثر حضوراً: من الذي يستهلك من الآخر؟ غزة التي تنزف لكنها تبقى، أم الاحتلال الذي يملك القوة لكنه يواجه أزمة أهداف وشرعية؟

بعد 1000 يوم على الطوفان، أصبحت المعركة تُقاس بما كشفته من تحولات عميقة: صمود فلسطيني يتحدى مشروع الاقتلاع، واحتلال يواجه كلفة سياسية ومعنوية تتسع مع الزمن

1000 يوم من الحرب.. حين تحولت أهداف الاحتلال إلى مأزق مفتوح

دخل الاحتلال هذه الحرب وهو يحمل سردية الحسم ووعوداً بإغلاق ملف المقاومة واستعادة الأسرى وفرض معادلة أمنية جديدة، لكنه بعد ألف يوم وجد نفسه أمام حرب استنزاف تتآكل فيها أهدافه أكثر مما تتحقق، فالميدان لم يمنحه صورة الانتصار التي رُوّج لها، والسياسة لم تمنحه مخرجاً يحفظ هيبته، تحولت الحرب من مشروع إنهاء إلى متاهة استراتيجية، ومن وعد بالردع إلى أزمة ردع معكوسة، حيث بات الاحتلال يواجه مأزقاً بين استمرار الحرب وكلفة إنهائها، فالفجوة اتسعت بين خطاب القوة وواقع العجز، وبين صورة السيطرة وحقيقة الغرق في حرب بلا أفق.

الإبادة بأدوات متعددة.. من القتل المباشر إلى هندسة العجز عن الحياة

لم تعد الحرب تُقاس فقط بعدد الغارات أو حجم الدمار، لكنها تجاوزت هذا وانتقلت إلى مستوى أكثر قسوة عبر استهداف شروط الحياة ذاتها. فالحصار والتجويع ومنع الإعمار مثّلت أدوات ضمن منظومة إنهاك وجودي تهدف إلى تحويل البقاء إلى معركة يومية، إن استهداف الماء والغذاء والمأوى والبنية الأساسية يمثل محاولة لإعادة تشكيل الجغرافيا عبر خنق الإنسان، حيث يصبح الألم وسيلة ضغط سياسية، لكن هذا المسار كشف أن الاحتلال لا يواجه مجتمعاً مهزوماً، بقدر ما يُواجه شعباً يخوض معركة بقاء في مواجهة إبادة بطيئة متعددة الطبقات تتجاوز القتل إلى محاولة تفكيك مقومات الصمود.

غزة التي لم تُهزم..

في ألف يوم من الحرب، تجاوز الصمود الفلسطيني مجرد قدرة على الاحتمال، وتحول إلى فعل سياسي يعيد تعريف معادلات القوة، فبقاء الناس في أرضهم بالرغم من حجم الخسائر أفشل أحد أهم رهانات الاحتلال: تحويل الكارثة إلى طريق للتهجير، لقد صنعت غزة ما يمكن وصفه بسياسة البقاء المقاوم؛ حيث يصبح التمسك بالمكان رسالة سياسية تتجاوز حدود الجغرافيا، وبين الركام ظهرت إرادة الوجود كعامل أربك الحسابات، لأن الاحتلال استطاع تدمير مساحات واسعة، لكنه لم يستطع إنتاج مشهد الرحيل الذي سعى إليه، وهنا يتحول الصمود من حالة إنسانية إلى قوة استراتيجية تعيد صياغة معنى الانتصار والهزيمة.

الاحتلال بعد 1000 يوم.. خسائر تتجاوز الميدان إلى الشرعية والرواية

تجاوزت خسارة الاحتلال خلال 1000 يوم محصورة في ساحات القتال، وامتدت إلى مساحة أكثر خطورة: معركة الصورة والشرعية، فالرواية التي حاول تثبيتها عن الحرب الدفاعية بدأت تتصدع أمام مشاهد الدمار والمعاناة، وتحول التفوق العسكري إلى عبء أخلاقي وسياسي يلاحقه في الساحات الدولية، لقد دخل الاحتلال الحرب وهو يراهن على امتلاك الرواية قبل امتلاك الميدان، لكنه اصطدم بما يمكن تسميته انكشاف السردية الصهيونية؛ حيث باتت الجرائم تُقرأ باعتبارها نمطاً من الإخضاع لا مجرد عمليات عسكرية، ومع تصاعد الانتقادات الحقوقية واتساع العزلة السياسية، بدأت تتشكل أزمة شرعية تتجاوز حدود الحرب إلى مستقبل صورة الاحتلال عالمياً.

من الطوفان إلى ما بعد الحرب.. معركة تشكيل المستقبل

لا تتوقف المعركة عند حدود انتهاء القصف، فمرحلة ما بعد الحرب ستكون ساحة مواجهة جديدة حول المعنى والرواية وشكل المنطقة، فالأطراف المختلفة تحاول إعادة ترتيب المشهد وفق مصالحها، بينما تبقى المواجهة الحقيقية على من يمتلك القدرة على تعريف ما حدث ومن يكتب الذاكرة القادمة، هنا يصبح الوعي ساحة مواجهة بحد ذاته؛ لأن الاحتلال يسعى إلى إنتاج هزيمة إدراكية تجعل الضحية تشكك في قدرتها على الصمود، لكن غزة قدمت نموذجاً معاكساً عبر تحويل الألم إلى رأس مال رمزي، حيث أصبح الحفاظ على الهوية والحق في الأرض جزءً من معركة تتجاوز الحاضر نحو تشكيل المستقبل.

بعد 1000 يوم على الطوفان، لم تُكتب النهاية التي أرادها الاحتلال، ولكنه كُشف حجم المأزق الذي صنعه بيده، ظن أن النار قادرة على إطفاء الإرادة، فإذا بها تكشف شعباً يحول الركام إلى شهادة، والدم إلى ذاكرة، والصمود إلى معادلة لا تُهزم، فغزة لم تخرج من هذه الحرب بلا أثمان، لكنها خرجت وقد أسقطت وهم القوة المطلقة، وأثبتت أن الاحتلال قد يملك القدرة على التدمير، لكنه لا يملك القدرة على انتزاع الحق في البقاء، من نار الإبادة إلى 1000 مشهد صمود، بقيت الحقيقة الأوضح: الأرض التي تسكن الوعي لا تُقتلع بالقوة.

المصدر / فلسطين أون لاين